Лидер республиканцев в Сенате США считает, что шатдауна удастся избежать

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер ранее сообщил, что на выходных законодатели не смогли достичь двухпартийных договоренностей по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) считает, что законодателям удастся избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна) в начале марта. Его слова приводит в понедельник агентство Reuters.

"Нет, мы не [допустим] приостановки работы правительства", - сказал Макконнелл журналистам после встречи с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк).

В минувшее воскресенье Шумер заявил, что на выходных законодатели не смогли достичь двухпартийных договоренностей по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание шатдауна. По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить уже 1 марта, поставит под угрозу американскую экономику и безопасность, а также "причинит невыразимую боль американскому народу".

На прошлой неделе портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, готовятся к возможной приостановке работы федерального правительства в начале марта. По его данным, республиканцы и демократы в американском законодательном органе могут быть "близки к достижению договоренностей" о продлении финансирования правительства США, но "сделка может провалиться".

19 января президент США Джо Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта. В нем, как и в подписанной американским президентом 17 ноября 2023 года предыдущей инициативе, не упоминалась помощь Украине и Израилю.