В Нью-Йорке пропалестинские активисты пытались помешать записи шоу с Байденом

В ходе акции было задержано 50 человек, сообщила организация Jewish Voice for Peace

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Пропалестинские активисты пытались препятствовать записи шоу с президентом США Джо Байденом в здании телекомпании NBC в Нью-Йорке. Об этом в понедельник сообщила организация Jewish Voice for Peace в X (ранее Twitter).

В сообщении отмечается, что сотни активистов призывали Байдена прекратить поддержку геноцида палестинцев в секторе Газа, который, по их мнению, осуществляет израильское правительство. 50 участников манифестации были задержаны.

Ранее Байден заявил, что надеется, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто к следующему понедельнику, 4 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.