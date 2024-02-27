Глава МАГАТЭ посетит Японию и осмотрит процесс сброса воды с "Фукусима-1"

Рафаэль Гросси прибудет в островное государство 12 марта, сообщила глава МИД страны Ёко Камикава

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси с 12 марта начнет визит в Японию в ходе которого, в частности, проинспектирует процесс сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом на регулярной пресс-конференции объявила глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Цель визита - осмотр специалистами МАГАТЭ места [сброса воды] и подтверждение текущего положения дел спустя полгода после начала процесса сброса очищенной воды", - отметила она. Камикава также рассказала, что в ходе визита в Японию Гросси планирует встретиться с властями префектуры Фукусима и местными жителями.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам. Следующий, уже четвертый этап сброса воды, планируется начать 28 февраля.

Решение Токио спровоцировало недовольство некоторых стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта японской рыбы и морепродуктов.