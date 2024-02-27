Токаев пригласил Гутерриша на саммит ШОС в Казахстане

Генеральный секретарь ООН в свою очередь высоко оценил усилия республики в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопасности, сообщили в казахстанском МИД

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Женеве передал ему приглашение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева принять участие в июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в МИД Казахстана.

"Были обсуждены текущие глобальные вызовы, углубление региональной кооперации между странами Центральной Азии, а также инициатива учреждения Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алма-Ате. Министр также вручил генсеку ООН приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммит ШОС, запланированный в июле текущего года в Казахстане", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гутерриш в свою очередь, "поблагодарив за приглашение, высоко оценил усилия Казахстана в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопасности, в том числе в рамках региональных организаций, таких как ШОС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии", добавили в МИД.

В 2023-2024 годах Казахстан председательствует в ШОС. Организация была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году - Иран. Вскоре ожидается завершение процесса вступления в организацию Белоруссии.