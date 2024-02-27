Reuters: у спорного острова-атолла в Южно-Китайском море появился плавучий барьер

Заграждение блокирует устье отмели, передает агентство

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Плавучий барьер появился у спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море после вытеснения из этих вод судна филиппинского управления рыболовства береговой охраной КНР. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, в распоряжение которого попали спутниковые снимки района.

По его данным, заграждение находится в устье отмели и блокирует его. Снимки подкрепляют данные из отчета филиппинской береговой охраны, согласно которому два китайских катера 22 февраля устанавливали в этом месте барьеры, отмечает агентство.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо) - эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.