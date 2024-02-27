В Сеуле заявили, что КНДР может запустить второй разведывательный спутник в марте

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик сообщил, что страна планирует аналогичное мероприятие в апреле

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти КНДР могут запустить второй для страны разведывательный спутник уже в марте, чтобы опередить Республику Корея, которая планирует аналогичное мероприятие в апреле. Об этом заявил южнокорейский министр обороны Син Вон Сик.

"Это возможно даже в марте. Если Ким Чен Ын скажет: "Товарищи, запустите [спутник] раньше Южной Кореи", то это может произойти и в конце марта", - привело агентство Yonhap слова Син Вон Сика.

"С учетом погоды и в результате общения с США было решено [запустить] в первой неделе апреля. На этот раз старт планируется осуществить с базы на мысе Канаверал во Флориде", - рассказал министр о южнокорейских планах.

21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". Первый разведывательный спутник южнокорейской разработки был запущен 1 декабря на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX с базы Космических сил США в Калифорнии. Перед этим Син Вон Сик говорил, что КНДР может форсировать запуск, чтобы опередить Республику Корея. Власти КНДР заявляли, что планируют запустить еще три таких аппарата в 2024 году. Республика Корея намерена запустить по меньшей мере четыре спутника до 2025 года.

Во вторник Син Вон Сик заявил, что "Маллигён-1" полноценно не функционирует и лишь вращается на орбите. "Сигнал передается, но признаков проделываемой работы нет. У него нет военной ценности", - сказал министр. По его словам, северокорейский спутник не подходит для наблюдения в интересах военных по техническим характеристикам.

Южнокорейский министр также коснулся темы новых военных разработок КНДР. "Северная Корея концентрируется на испытаниях крылатых ракет ради диверсификации средств доставки. Понятно, что они пытаются установить ядерную боевую часть на средства доставки, но проделанный прогресс сейчас оценивается скептически. Они трубили о разработке подводной системы вооружения "Хэиль", но установка ядерной боевой части на него и на крылатые ракеты непростое дело и потребует много времени и сил", - считает Син Вон Сик.