Индия и США запустили первый совместный проект в сфере кибербезопасности

Американский генконсул Майк Хэнки отметил, что инициатива направлена на объединение ведущих экспертов в этой сфере во всем мире для создания рабочих мест и разработки передовых решений.

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Консульство США в Мумбаи в сотрудничестве с торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой штата Махараштра (MCCIA) в центральной Индии запустило первую в истории американо-индийскую программу по кибербезопасности, направленную на укрепление IT-связей между двумя странами. Об этом сообщил журналистам американский генконсул Майк Хэнки.

По его словам, инициатива направлена на объединение ведущих экспертов по кибербезопасности во всем мире для создания рабочих мест и разработки передовых решений.

"Киберпроблемы - приоритет в двусторонних отношениях США и Индии. Задача, стоящая перед двумя странами, заключается в том, чтобы минимизировать угрозы кибербезопасности и обеспечить, чтобы цифровая революция способствовала глобальному процветанию и стабильности", - сказал Хэнки.

Как рассказал консул, американо-индийский центр по кибербезопасности будет сотрудничать с исследовательскими институтами и гражданским обществом для улучшения киберзащиты инфраструктуры и конфиденциальной информации.

Генеральный директор MCCIA Прашант Гирбане в свою очередь заявил о стратегической важности этой совместной инициативы для граждан, бизнеса и правительств.