Саудовская Аравия опровергла данные о переговорах министра торговли с израильским коллегой

По данным агентства SPA, распространившаяся в социальных сетях видеозапись предполагаемой беседы сделана в тот момент, когда "неизвестный человек" подошел к Маджеду бен Абдаллы аль-Касаби, чтобы поприветствовать его

АБУ-ДАБИ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии опровергли информацию о переговорах министра торговли королевства Маджеда бен Абдаллы аль-Касаби с министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом на полях конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Абу-Даби, главы ведомств лишь обменялись несколькими фразами.

Как сообщило агентство SPA со ссылкой на официальный источник, распространившаяся в социальных сетях видеозапись предполагаемой беседы сделана в тот момент, когда "неизвестный человек" подошел к аль-Касаби, чтобы поприветствовать его. По словам источника, Баркат представился "министром экономики в израильском оккупационном правительстве" уже после рукопожатия.

Собеседник саудовского агентства "также подтвердил твердую позицию королевства относительно палестинского вопроса и поддержал стойкость палестинского народа, который противостоит израильской агрессии".

В понедельник портал Ynet сообщил о встрече Барката и аль-Касаби на полях 13-й министерской конференции ВТО, которая проходит в Абу-Даби. Как утверждает портал, в ходе переговоров Баркат заявил, что Израиль заинтересован в мире с другими странами и стремлении "вместе творить историю".

До начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта власти еврейского государства неоднократно заявляли о стремлении к нормализации отношений с Саудовской Аравией. В сентябре 2023 года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на Генеральной Аассамблее ООН, заявил, что стороны все ближе к установлению дипломатических отношений. За день до этого аналогичное заявление прозвучало в интервью наследного принца Саудовской Аравии телеканалу Fox News.