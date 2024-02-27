Глава МИД Испании заявил, что никто не хочет быть в плохих отношениях с РФ

Хосе Мануэль Альбарес отметил, что отношения должны быть основаны на принципах Устава ООН

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что "никто не хочет иметь плохих отношений с Россией".

"У нас должны быть отношения, основанные на принципах Устава ООН", - сказал дипломат, чьи слова приводит газета La Vanguardia. Глава МИД Испании также подчеркнул, что со стороны союзников Украины "не может быть усталости" по вопросу поддержки Киева.

Альбарес добавил, что европейская позиция в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке "должна быть одинаковой". "Есть риск гуманитарной катастрофы", если Израиль продолжить наступление на город Рафах, считает министр. "А ситуация на Западном берегу реки Иордан уже очень напряженная", - уточнил он.