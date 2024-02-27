Sky: трех британцев обвинили в подготовке терактов

Полиция не разглашает информацию о том, что именно планировали совершить задержанные и какая именно деятельность привлекла внимание правоохранительных органов

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Вестминстерский магистратский суд Лондона предъявил обвинения в подготовке терактов трем мужчинам, которые были задержаны по подозрению в "правоэкстремистской деятельности". Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, обвиняемые были задержаны неделю назад в трех городах Центральной и Северной Англии. Полиция не разглашает информацию о том, что именно планировали совершить задержанные и какая именно деятельность привлекла внимание правоохранительных органов. В ходе процедурного слушания были названы лишь имена и возраст задержанных. Это 24-летний Броган Стюарт из Лидса, 24-летний Марко Питцетту из Дерби и 33-летний Кростофер Рингроуз из Кэннока в графстве Стаффордшир.