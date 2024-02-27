СМИ: в Израиле не знают, на чем основан "оптимизм" Байдена по сделке с ХАМАС

Президент США заявил, что правительство еврейского государства приняло решение не вести боевых действий в Газе во время священного для мусульман месяца Рамадан

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. В Израиле не понимают, на чем базируется "оптимизм" президента США Джо Байдена, заявившего, что он надеется, что соглашение об освобождении удерживаемых движением ХАМАС заложников и прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто к следующему понедельнику, 4 марта. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

"Не понимаем, на чем базируется его (Байдена - прим. ТАСС) оптимизм", - цитирует портал заявление своих собеседников.

Ранее Байден в эфире телеканала NBC заявил, что правительство Израиля приняло решение не вести боевых действий в Газе во время священного для мусульман месяца Рамадан, чтобы освободить удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников. Он добавил, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС будет достигнуто к 4 марта.