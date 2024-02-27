Глава МИД Венгрии заявил, что страна не направит свои войска на Украину

По словам Петера Сийярто, "войну следует не углублять и расширять, а прекратить"

БУДАПЕШТ, 27 февраля. /ТАСС/. Венгрия ни при каких обстоятельствах не направит свои войска для участия в военном конфликте на Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя сообщения из Парижа, где вопрос об отправке войск на Украину обсуждался на конференции западных стран.

"Мы слышим и видим новости со вчерашней встречи в Париже. Позиция Венгрии ясна и непоколебима: мы не хотим отправлять какое-либо оружие или солдат на Украину. Войну следует не углублять и расширять, а прекратить", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась 26 февраля на конференции в Париже, однако ее участники не пришли к согласию по этому вопросу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи, что сейчас консенсуса нет, но "с течением времени ничего исключать нельзя". В конференции также приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.