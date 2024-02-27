Два депутата из Армении будут наблюдателями на президентских выборах в России

Ваге Галумян представляет правящую фракцию "Гражданский договор", а Армен Геворгян - оппозиционный блок "Армения"

ЕРЕВАН, 27 февраля. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Ален Симонян подписал распоряжение о командировании депутатов Армена Геворгяна и Ваге Галумяна в Москву в качестве наблюдателей на выборах президента России, которые состоятся с 15 по 17 марта. Об этом сообщила пресс-служба армянского законодательного органа.

"В целях проведения наблюдательной миссии на предстоящих выборах президента Российской Федерации председателя постоянной комиссии по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране окружающей среды Ваге Галумяна и депутата парламента Армена Геворгяна отправить в командировку в Москву", - говорится в тексте документа. В нем не уточняется, в состав какой миссии войдут представители Армении.

Галумян представляет правящую фракцию "Гражданский договор", а Геворгян - оппозиционный блок "Армения".

В последнее время власти Армении неоднократно допускали критические высказывания в адрес России, Ереван пропускал встречи в некоторых интеграционных форматах. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске, а также заявил, что республика приостановила участие в этой организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить эти заявления. В МИД РФ пояснили ТАСС, что Россия ожидает по этому поводу разъяснений от Армении по двусторонним каналам. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что динамика участия Еревана в мероприятиях ОДКБ снизилась, что не отвечает интересам дружественного армянского народа, и призвали обсуждать и устранять озабоченности в спокойном, доверительном диалоге.