В Египте заявили, что участие в БРИКС дает возможность для сотрудничества с Ираном

Глава МИД республики Самех Шукри отметил, что "Каир и Тегеран едины в поддержке палестинского вопроса и прекращении преступлений против палестинской нации"

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Участие Египта и Ирана в объединении БРИКС открывает возможности для сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри на встрече со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Участие Египта и Ирана в Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и группе БРИКС является возможностью для сотрудничества между двумя странами", - приводятся слова Шукри в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД. Глава египетского внешнеполитического ведомства также отметил, что "Египет и Иран едины в поддержке палестинского вопроса и прекращении преступлений против палестинской нации".

Абдоллахиян в свою очередь "подчеркнул необходимость продолжения совместных усилий по прекращению геноцида палестинцев и немедленной отправке гуманитарной помощи" в сектор Газа и отметил, что "сотрудничество между Ираном и Египтом, в том числе в деле поддержки Палестины, окажет положительное влияние на [развитие] всего региона".

Египет и Иран стали полноправными участниками БРИКС 1 января 2024 года, при этом страны не имеют дипломатических отношений. Отношения между двумя государствами были разорваны в 1980 году после Исламской революции в Иране, когда Египет дал убежище свергнутому иранскому шаху Мохаммаду Резе Пехлеви, а также из-за подписания арабской республикой мирного соглашения с Израилем. Курс на нормализацию отношений страны взяли лишь в 2010 году, но официально они так и не восстановлены. В мае 2023 года в парламенте Ирана сообщили, что государства готовятся возобновить дипломатические отношения в ближайшее время.