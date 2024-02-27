Байден заявил, что лидеры стран Европы до смерти напуганы высказываниями Трампа о НАТО

Президент США отметил, что это противоречит интересам государства

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что лидеры ведущих стран Европы до смерти напуганы заявлениями его предшественника Дональда Трампа о готовности в случае победы на президентских выборах отказаться защищать любого члена НАТО, который не будет платить взносы на коллективную оборону.

"Мысль о том, что президент Соединенных Штатов приглашает [президента России] Владимира Путина вторгнуться в восточные страны Западной [Европы], это странно, абсолютно странно. И это полностью противоречит нашим интересам. Кстати, я давно знаком со всеми основными иностранными лидерами и знаю всех этих парней очень хорошо. Они до смерти напуганы тем, что это для них означает", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC.

10 февраля Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, во время выступления перед своими сторонниками в штате Южная Каролина рассказал об одной из встреч с лидерами стран - членов НАТО. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не стал бы такую страну защищать и поощрял бы РФ "делать все", что ей захочется. Экс-президент не уточнил, когда, где и с кем состоялся этот разговор.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.