Профессор американского университета Тафтса Тара Соненшайн в статье для издания Asia Times сообщила, что отказ США от поддержки Зеленского может поставить под угрозу существование Украины

ГОНКОНГ, 27 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине находится на переломном этапе, а существование страны находится под угрозой. Такое мнение выразила профессор американского университета Тафтса Тара Соненшайн в статье для издания Asia Times.

По ее оценке, отказ США от поддержки украинского президента Владимира Зеленского может поставить под угрозу существование Украины. Автор отмечает, что российские войска находятся на подъеме, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку большого количества вооружений и боеприпасов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства сообщил, что ВСУ за время специальной военной операции потеряли более 444 тыс. человек, а с начала 2024 года теряют в среднем свыше 800 человек в сутки.