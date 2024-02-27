Вице-премьер Канады не ответила на вопрос о готовности Оттавы отправить войска на Украину

Христя Фриланд заявила, что страна обучает украинских военных и оказывает помощь Киеву

ОТТАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд не ответила прямо на вопрос, готова ли Оттава отправить своих военных на Украину.

"Канада обучает [украинских военных] и оказывает помощь Украине", - сказала она журналистам. На уточняющий вопрос о готовности отправить канадских военных она не ответила.

В МИД и Минобороны Канады, канцелярии премьер-министра Джастина Трюдо на соответствующие запросы корреспондента ТАСС пока не ответили.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что на ней обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этой теме, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя. В парижской конференции также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры примерно 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон. Ряд стран, включая Италию и Испанию, уже высказался против направления войск на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после европейской встречи в Елисейском дворце, состоявшейся 26 февраля, призвал не придавать особого значения конференциям в Париже.