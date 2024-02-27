ВМС Польши проведут учения в Балтийском море

В ходе маневров будут отработаны действия по обеспечению безопасности доставки топлива и других стратегических товаров морским путем, сообщило Объединенное командование вооруженных сил страны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Польши начнут 29 февраля учения в Балтийском море. Об этом сообщило Объединенное командование вооруженных сил страны.

"В четверг, 29 февраля, начнутся самые крупные в этом году маневры сил 3-й флотилии кораблей [ВМС Польши] Ostrobok 24, которые станут частью национальных учений с участием вооруженных сил других стран Dragon 24", - говорится в сообщении на портале командования. В ходе маневров будут отработаны действия по обеспечению безопасности доставки топлива и других стратегических товаров морским путем.

В учениях, которые продлятся до 8 марта, будут задействованы ракетные фрегаты General K. Pu aski и General T. Ko ciuszko, а также ракетные корабли Orkan и Piorun. К польской флотилии присоединится итальянский фрегат Luiggi Rizzo.

Накануне в Польше стартовали маневры Dragon 24 с участием 20 тыс. военнослужащих в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024. Их главным элементом станет форсирование Вислы польскими войсками совместно с подразделениями союзных армий, а также оперативная переброска по всей территории Польши гусеничных и колесных боевых машин.