В Госдепе заявили, что приговор главе "Мемориала" за дискредитацию ВС РФ несправедлив

Соединенные Штаты осудили приговор, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. США посчитали несправедливым приговор сопредседателю правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ иноагентом и ликвидирован решением Верховного суда) Олегу Орлову (признан иноагентом) к 2,5 года колонии за повторную дискредитацию российской армии. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Соединенные Штаты осуждают несправедливый приговор, вынесенный сегодня в России Олегу Орлову, известному российскому правозащитнику и сопредседателю организации "Мемориал", получившей Нобелевскую премию [мира] в 2022 году", - сказал он.

По словам Миллера, посол США в Москве Линн Трейси вместе с дипломатами из 17 других стран присутствовала в зале суда во время вынесения приговора.

Ранее Головинский суд Москвы приговорил Орлова к 2,5 годам колонии за повторную дискредитацию российской армии. В начале октября прошлого года суд признал Орлова виновным по этому же делу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Прокурор требовал оштрафовать его на 250 тысяч рублей, хотя ему грозило до пяти лет лишения свободы. Защита осужденного подала апелляцию на это решение. Свою жалобу подала и прокуратура, представители которой требовали ужесточить наказание подсудимому. После этого Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение другим судьей. При этом Орлов продолжал оставаться под подпиской о невыезде.

Обвинительное заключение дополнилось пунктом о том, что Орлов руководствовался мотивом вражды и ненависти к российским военнослужащим. Вину он не признает. Поводом для уголовного преследования стала публикация Орлова в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) от 14 ноября 2022 года, которая содержит перевод его статьи "Они хотели фашизма, они его получили", написанной для французского издания Mediapart.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что в стране нет политзаключенных.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.