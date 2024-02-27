Латвия продлила ограничения на въезд россиян до марта 2025 года

Граждане РФ не смогут въехать на территорию страны для туризма и отдыха, сообщили в МИД республики

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Латвии продлило на год действующие до 4 марта ограничения на въезд граждан России в страну. Об этом сообщило министерство иностранных дел балтийской республики.

"Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию", - говорится в тексте, размещенном на сайте ведомства. В нем отмечается, что россияне не смогут въехать на территорию республики для туризма и отдыха.

19 сентября 2022 года страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и Польша закрыли для россиян въезд в Шенгенскую зону, если они путешествуют с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.