27 февраля, 20:43
Военная операция на Украине

Bild: часть стран Запада не исключает возможности отправки ВС на Украину при успехах РФ

Анна Марченко/ ТАСС
© Анна Марченко/ ТАСС

Среди государств, которые допускают принятие подобной меры, называются Франция, Великобритания, Польша и страны Балтии

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Часть западных стран не исключает возможности отправки собственных военных на Украину в случае масштабного прорыва фронта ВС России. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, в случае масштабного наступления РФ некоторые государства рассмотрят возможность отправки собственных ВС на Украину. В качестве стран, которые допускают принятие подобной меры, как пишет газета, называются Франция, Великобритания, Польша, а также страны Балтии. Однако ни одно из этих государств на встрече в Елисейском дворце, которая прошла 26 февраля, не дало понять, что выступает за отправку военных, подчеркивает Bild.

Два источника из стран Центральной Европы скептически относятся к тому, что страны Запада могут отправить своих военных на Украину. Они полагают, что слишком велики опасения прямой военной конфронтации с Россией, а также слишком ограничены военные ресурсы части западных стран. По информации Bild, Франция действительно хотела рассмотреть отправку военных на Украину.

Однако запланированное обсуждение в Париже, как указывает издание, должно было касаться только принципиальных вопросов, таких как юридические требования для переброски ВС на Украину. Участники встречи в Париже в первую очередь обсудили два актуальных военных вопроса: поставки Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов и противовоздушную оборону.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. В конференции также приняли участие канцлер ФРГ, президент Польши и премьер-министры около 20 стран ЕС. 

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