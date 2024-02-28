Белый дом назвал Авдеевку критически важным городом в украинском конфликте

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер привела бегство ВСУ из города как доказательство "плачевной ситуации, которая складывается в последнее время из-за бездействия Конгресса"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала Авдеевку критически важным городом после неоднократных заявлений украинских и западных официальных лиц о том, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения.

"Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов [в зоне украинского конфликта]", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов. Жан-Пьер привела бегство Вооруженных сил Украины из Авдеевки как доказательство "плачевной ситуации, которая складывается в последнее время из-за бездействия Конгресса" США.

До этого американский президент Джо Байден допустил, что Киев может потерять контроль и над другими городами после взятия Авдеевки российскими войсками.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным.