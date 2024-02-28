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Военная операция на Украине

Австрия считает, что вместо отправки ВС на Украину следует сосредоточиться на дипломатии

Австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг назвал ненужными дебаты по вопросу направления войск на украинскую территорию

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Вместо обсуждения перспектив отправки сухопутных войск в зону украинского конфликта Западу следует сосредоточиться на поиске перспектив его урегулирования дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

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"Вчера в Париже явно не было консенсуса по этому вопросу. И это довольно удивительно, когда вы выходите с темой, по которой нет консенсуса, и тем самым начинаете дебаты, которые нам на самом деле не нужны. Нам снова нужна политическая, дипломатическая перспектива в этом конфликте. Отправка войск - это фактически знак в обратном направлении <…>", - приводит слова главы австрийской дипломатии издание Die Presse.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. Встреча в Елисейском дворце прошла 26 февраля. В конференции также приняли участие канцлер ФРГ, президент Польши и премьер-министры около 20 стран ЕС. 

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