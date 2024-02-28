Лидер Гвинеи назначил нового главу правительства

Этот пост занял Амаду Ури Ба

НАЙРОБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя назначил нового премьер-министра страны после недавнего роспуска правительства. Об этом сообщила администрация президента республики.

"Амаду Ури Ба, экономист, назначен премьер-министром, главой правительства", - написано на странице ведомства в X (ранее Twitter).

19 февраля Думбуя своим указом распустил правительство во главе с премьером Бернаром Гуму. Причины роспуска правительства не раскрываются.

5 сентября 2021 года полковник Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о захвате власти и задержании президента Альфы Конде. Мятежники отменили конституцию и создали директивные органы высшего управления страной. В октябре 2021 года Думбуя был приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки и военные власти Гвинеи согласовали, что последние передадут власть гражданским институтам в конце 2024 года.