СМИ: фрегат "Гессен" отразил первую атаку хуситов

Как сообщает агентство DPA, судно поразило две авиационные цели

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Германский фрегат "Гессен", участвующий в операции Евросоюза Aspides ("Щиты") по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море, отразил первую атаку йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, во вторник вечером судно успешно поразило две авиационные цели противника. Это было первое боевое применение ВМС ФРГ в ходе начавшейся в пятницу операции, которая считается самой опасной миссией ВМС в истории Бундесвера.

8 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что "Гессен" отправился из порта Вильгельмсхафен в Германии для участия в операции Aspides. По данным Минобороны ФРГ, на борту судна находятся около 240 военных. 16 февраля представитель правительства республики Вольфганг Бюхнер официально подтвердил, что власти страны приняли решение об участии Германии в операции Aspides.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что государства Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.