СМИ: израильская армия разрушает улицы Дженина на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ ведет интенсивные бои с силами палестинского сопротивления, передает телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Армия Израиля штурмует палестинский город Дженин, расположенный на Западном берегу реки Иордан, применяя беспилотную авиацию и тяжелую технику. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, военные ведут интенсивные бои с силами палестинского сопротивления. Отмечается, что в небе над городом летает большое количество беспилотников, а его улицы и инфраструктуру разрушают тяжелые армейские бульдозеры.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу Иордана.