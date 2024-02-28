Сухопутные войска США не намерены ориентировать одну из своих новых групп на Арктику

План заключается в том, чтобы завязать три из пяти многодоменных тактических групп на регионы Индийского и Тихого океанов, одну на EUCOM в ФРГ, а еще одна будет удерживаться в распоряжении CENTCOM, сообщила министр сухопутных войск Кристин Уормут

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Сухопутные войска США не имеют планов ориентировать одну из своих новых многодоменных тактических групп на Арктику. Об этом сообщила во вторник министр сухопутных войск Кристин Уормут.

"Позвольте мне немного рассказать о многодоменных тактических группах. Мы создаем пять [таких групп]", - заявила она на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС. "Мы решили не размещать одну [из них] на Аляске в настоящее время, чтобы сфокусировать [ее] на Арктике", - уточнила представитель Пентагона.

Согласно изложенной ею информации, "план заключается в том, чтобы, по сути, завязать три [группы] на регионы Индийского и Тихого океанов, сфокусировать [эти соединения] на Тихом океане". "Одна [группа], разумеется, связана с EUCOM (Европейским командованием Вооруженных сил США - прим. ТАСС) в Германии. И, думаю, пятая будет, так сказать, удерживаться в своем распоряжении сухопутными войсками США. <...> CENTCOM (Центральное командование ВС США - прим. ТАСС) представляет собой достаточно важную зону оперативной ответственности, которая была важной и остается важной. Вероятно, мы сфокусируем эту [пятую группу] на CENTCOM", - отметила Уормут. В зону оперативной ответственности CENTCOM входят прежде всего Ближний Восток, Северная Африка, Центральная и Южная Азия.

Как поясняли ранее должностные лица Министерства обороны США, упомянутые группы будут обладать высокоточным вооружением большой дальности, вероятно, от гиперзвуковых ракет до ракет средней дальности, включая противокорабельные, а также иметь необходимые средства ведения разведки, информационных операций, боевых действий в киберпространстве, радиоэлектронной борьбы, космические средства, а также средства противоракетной обороны.

Уормут - гражданский координатор развития сухопутных войск США. Однако она не является членом президентского кабинета и подчиняется главе Пентагона Ллойду Остину.