Премьер Японии будет лично присутствовать на слушаниях из-за скандала в правящей партии

Фумио Кисида также выступил за то, чтобы слушания были открыты для прессы

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намеревается лично присутствовать на слушаниях в парламентской комиссии по политической этике, связанных с громким скандалом вокруг так называемых откатов среди членов возглавляемой им правящей в стране Либерально-демократической партии. Об этом сам глава японского правительства сообщил журналистам.

"На мне есть ответственность, как на председателе партии, поэтому я намереваюсь присутствовать на этих слушаниях", - отметил он, подчеркнув, что сильнейшим образом ощущает "кризис доверия к власти со стороны японского народа". Он также выступил за то, чтобы слушания в комиссии были открыты для прессы, за что ранее активно выступали оппозиционные партии, но против чего выступали члены правящей ЛДП. Это станет первым случаем в политической истории Японии, когда глава правительство лично присутствует на подобных слушаниях в парламентской комиссии.

Слушания в комиссии по политической этике из-за скандалов с "откатами" должны были начаться в среду, однако были отложены из-за того, что правящей ЛДП и оппозиции не удалось договориться о формате их проведения.

Громкий скандал вокруг правящей в Японии партии разгорелся в конце 2023 года. Он сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов в ЛДП (фракции) устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности.

В первую очередь скандал касается фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которой до декабря прошлого года руководил Кисида. Однако, как предполагается, нарушения в этих двух фракциях были не такими масштабными. Эти три внутрипартийные группы объявили о своем роспуске.

Из-за скандала своих постов уже лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП. Все они были членами фракции Абэ.