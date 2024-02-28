Французский наемник рассказал, что раненых ВСУ не эвакуируют с поля боя

Они вынуждены самостоятельно выбираться с поля боя, сообщил он

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Раненые солдаты на Украине вынуждены самостоятельно выбираться с поля боя, так как их не эвакуируют. Об этом сообщил воевавший на украинской стороне французский наемник в интервью радиостанции Europe 1.

"Никто не придет вас искать", - сказал он. "Нужно уметь самостоятельно эвакуировать раненых, нужно уметь все делать самому", - подчеркнул наемник. В частности, он указал на то, что солдаты должны также уметь самостоятельно ремонтировать технику из-за отсутствия поддержки рядом.

Ранее уже поступали сообщения о том, что Киев не организовывает эвакуацию своих военных. Так, украинское издание "Страна" со ссылкой на опрошенных им военнослужащих сообщило о том, что командование ВС Украины ничего не сделало для того, чтобы организованно выйти из Авдеевки. "Реально ничего не было сделано для организованного отхода из города. Мы уходили самостоятельно, своими силами - транспорта эвакуационного не было", - рассказал один из них. Украинские военные при этом признают, что российская армия обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи, постоянно ведет разведку, а также эффективно уничтожает украинскую военную логистику.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку.