Глава МИД Ирана заявил, что Вашингтон сигнализирует о желании вернуться к ядерной сделке

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что правительство исламской республики "с самого начала не рассматривало соглашение по ядерной программе в качестве способа решения проблем государства"

БЕЙРУТ, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран получает от Вашингтона сигналы о готовности способствовать возвращению всех участников к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Между Тегераном и Вашингтоном продолжается обмен письмами на разные темы. Американская сторона иногда дает понять, что желает возвращения всех участников [договоренности] к своим прежним обязательствам по ядерной сделке. Со своей стороны мы откровенно выразили готовность приветствовать рекомендации, которые позволят вернуться к прошлым обязательствам и полностью снять односторонние санкции в отношении Ирана", - заявил он в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Абдоллахиян отметил, что правительство исламской республики "с самого начала не рассматривало соглашение по ядерной программе в качестве способа решения [внутренних] проблем государства" и доказало, что Иран "наиболее привержен своим международным обязательствам" в мирном освоении атома.

Глава иранской дипломатии сообщил, что при действующем президенте Эбрахиме Раиси Тегеран провел "серьезные переговоры с участниками ядерной сделки" с целью восстановления СВПД, однако конфликт на Украине "бросил на них свою тень".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что обсуждение снятия санкций против исламской республики в рамках СВПД продолжается.

Переговоры по иранской ядерной программе

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. В 2018 году занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности. Действующий президент США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

С апреля 2021 года "пятерка" и ФРГ в Вене вели с Ираном переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, которые после нескольких раундов завершились в ноябре 2022 без какого-либо результата. В том же месяце Байден признал, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва.

В декабре 2022 года постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что, если переговоры не завершатся на позитивной ноте, "существенно возрастает риск эскалации". В июне 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что между Вашингтоном и Тегераном в результате тайных переговоров может быть достигнута некая договоренность по возобновлению СВПД. В декабре 2023 года постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран "последовательно работает над возрождением СВПД", а ответственность за состояние договоренности целиком лежит на США и ЕС.

В феврале 2024 года в Госдепартаменте США заявили, что американская администрация настроена на политико-дипломатическое решение проблемы вокруг иранской ядерной программы. В то же самое время в США не исключают вооруженного конфликта с Ираном в 2024 году из-за якобы попыток страны создать ядерную бомбу и заявляют о необходимости послать республике "военный сигнал" и изолировать иранскую сторону дипломатически в международном плане.