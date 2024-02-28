Иранский прокурор сообщил о попытке осуществления теракта на юго-востоке страны

Прокурор Захедана Мехди Шамсабади отметил, что один из террористов погиб

ДУБАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Один из террористов, пытавшихся осуществить теракт в иранской провинции Систан и Белуджистан, был уничтожен в результате преждевременного взрыва. Об этом сообщил прокурор Захедана (административный центр региона) Мехди Шамсабади.

"Двое террористов проникли в страну с целью подрыва патрульной машины рядом с придорожным КПП в районе Мохамадан, но один из них в процессе закладки взрывного устройства погиб", - цитирует прокурора агентство Tasnim. По его словам, уже получены постановления об аресте второго преступника, которому удалось скрыться. Информации и других пострадавших Шамсабади не предоставил.

Провинция Систан и Белуджистан является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном. Большая часть наркотрафика, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, там действуют сепаратистские и исламистские группировки.