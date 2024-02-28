Миссия ООН начала вывод контингента из ДР Конго

Как сообщило Agence France-Presse, он подразумевает официальную передачу военной базы в провинции Южное Киву на востоке страны конголезским силам

НАЙРОБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) начала вывод войск из страны по требованию властей, которые считают ее неэффективной. Вывод на этом этапе подразумевает официальную передачу военной базы в провинции Южное Киву на востоке страны конголезским силам, сообщает Agence France-Presse.

Миссия в настоящее время насчитывает около 15 тыс. миротворцев, они присутствуют в трех наиболее неспокойных провинциях страны: Южном и Северном Киву, а также Итури. Для вывода войск, который, по словам представителей ООН и ДРК, должен быть "организованным, ответственным и устойчивым", был принят трехэтапный "план разъединения".

Первый этап планируется завершить к 30 апреля для солдат и полиции и к 30 июня для гражданского компонента миссии. Таким образом, до мая силы ООН должны покинуть свои 14 баз в провинции Южное Киву и передать их конголезским силам безопасности. После Южного Киву второй и третий этапы "размежевания" коснутся Итури и Северного Киву, но они начнутся только после регулярных оценок реализации предыдущих этапов.

Вывод МООНСДРК из восточных провинций, страдающих от вооруженного насилия на протяжении 30 лет, начался в то время, когда Северное Киву переживает пик кризиса после возобновления в конце 2021 года восстания "Движения 23 марта", которое при поддержке Руанды захватило большие участки территории. Боевые действия активизировались в начале февраля недалеко от столицы Северного Киву - Гомы. ООН настаивает на том, что вывод миротворцев должен происходить параллельно с "приходом к власти" конголезских сил безопасности, которым придется взять на себя защиту гражданского населения.