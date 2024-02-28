СМИ: США представили новое вооружение для возможного противодействия РФ и Китаю

По данным The National Interest, американская армия осуществляет масштабную модернизацию для адаптации к меняющемуся характеру ведения боевых действий

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Армия США представила новые виды военной техники, которые должны позволить Соединенным Штатам противодействовать России и Китаю. Об этом сообщил журнал The National Interest (NI).

Издание утверждает, что американская армия осуществляет масштабную модернизацию для адаптации к меняющемуся характеру ведения боевых действий, в частности для борьбы с такими "грозными противниками, как Китай и Россия". NI приводит среди ключевых разработок боевую машину M10 Booker, модернизированную БМП XM30 и боевую роботизированную машину беспилотного типа Robotic Combat Vehicle (RCV).

М10 Booker будет оснащена 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами, специальными датчиками для ведения боя в городских условиях. Тяжелое вооружение Booker способно вывести из строя легкую бронетехнику или даже танк при попадании в уязвимое место.

БМП XM30, которая находится в разработке, станет заменой M2 Bradley. XM30 будет оснащена основной пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами. Для прототипа армия уже запросила 50-мм пушку. Сообщается, что БМП будет иметь модульную архитектуру с целью внедрения новых технологий по мере их появления.

В отношении RCV журнал пишет, что машина находится на стадии разработки и будет представлять собой беспилотную наземную систему для ведения разведки и оказания огневой поддержки.

В сентябре 2023 года Командование Сухопутных войск (СВ) США выбрало четыре компании, которые займутся изготовлением опытных образцов роботизированной боевой машины RCV (Robotic Combat Vehicle) в легком варианте - L (Light). Компаниям предписано в срок до августа 2024 года сконструировать полноценные прототипы RCV-L и передать их СВ США с целью испытаний и оценки с участием группы военнослужащих.