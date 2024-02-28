Украина и Албания подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в ходе переговоров обсуждались темы "оборонных потребностей Украины и возможности совместного производства вооружений"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали в Тиране договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

"Во время встречи с премьер-министром страны Эди Рамой подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией", - сообщил Зеленский в Telegram-канале.

Он отметил, что в ходе переговоров обсуждались темы "оборонных потребностей Украины и возможности совместного производства вооружений".

Ранее в среду Зеленский сообщил, что в ходе визита в Тирану встретится с премьер-министром страны и обсудит с ним работу над соглашением по безопасности. Кроме того, он примет участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", участникам которого предложит поддержать организацию в Швейцарии конференции по урегулированию конфликта.