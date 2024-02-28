СМИ: Польша обучает на своих полигонах боевиков для организации переворота в Белоруссии

Бельгийский телеканал VRT опубликовал интервью с главой экстремистской организации, которого минский суд 14 февраля заочно приговорил к 25 годам лишения свободы за терроризм

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Польша обучает на своих военных полигонах боевиков террористической организации BYPOL, которая состоит из выходцев из Белоруссии и занимается подготовкой военного переворота в этой стране. Об этом сообщил бельгийский телеканал VRT.

Телеканал опубликовал интервью с главой экстремистской организации, которого минский суд 14 февраля заочно приговорил к 25 годам лишения свободы за терроризм, Александром Азаровым.

Боевик, в частности, подтвердил, что рядовые члены BYPOL "проходят подготовку в лагерях польской армии, под руководством [польских] офицеров спецподразделений". По его словам, организация занимается подготовкой военного переворота в Белоруссии, пытается организовывать диверсии на территории этой страны и пытается вербовать граждан Белоруссии в социальных сетях для ведения антиправительственной деятельности.

Телеканал особенно подчеркивает, что белорусские боевики BYPOL также принимают участие в конфликте на Украине на стороне Киева. По мнению базирующейся в Польше группировки, переворот в Белоруссии невозможен без победы над Россией на Украине.

Минский городской суд заочно приговорил находящихся за рубежом представителей и бывших участников признанной в Белоруссии террористической организации BYPOL к лишению свободы на срок от 11 до 25 лет. Решением судебной инстанции Александр Азаров приговорен к 25 годам колонии, Владимир Жигарь, Игорь Лобан, Матвей Купрейчик и Олег Талерчик получили по 12 лет, Андрей Остапович - 11 лет лишения свободы. Такую меру наказания для обвиняемых ранее запросил гособвинитель.

Уголовное дело в отношении обвиняемых Минский городской суд начал рассматривать 22 января. Процесс проходит в открытом режиме без участия обвиняемых. Ранее в Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что шестеро фигурантов дела "в разные периоды совершили действия с целью захвата государственной власти неконституционным путем".