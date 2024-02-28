Полиция Южной Кореи начала расследование против возможных лидеров протеста врачей

По данным агентства Yonhap, это первое действие юридического характера со стороны властей в отношении демонстрантов

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская полиция начала расследование в отношении руководства крупной ассоциации врачей, которое она подозревает в организации массового протеста ординаторов и интернов. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Оно отметило, что это первое действие юридического характера со стороны властей в отношении протестующих. Во вторник министерство здравоохранения и социального обеспечения подало жалобу в правоохранительные органы на пять активистов. Ведомство считает, что председатель чрезвычайного комитета Корейской медицинской ассоциации, еще два члена руководства организации, ее бывший лидер, а также глава ассоциации педиатров подстрекали к массовому протесту.

Как указало министерство, акция протеста сопровождалась игнорированием приказа о возвращении к работе и нарушением работы профильных учреждений. Полиция пригрозила арестами тем из активистов, кто не явится на допрос без уважительной причины.

Врачи-ординаторы и интерны протестуют против планов правительства Южной Кореи увеличить квоты на медицинские специальности в вузах на 2 тыс. Нынешний лимит - 3 058 на всю страну. Во вторник президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал эту меру необходимостью из-за нехватки медиков в сельской местности и в ряде областей медицины. Он сказал, что этот вопрос не подлежит переговорам и компромиссам.

В среду чиновники из министерства здравоохранения стали разносить приказы о возвращении к работе по месту жительства протестующих. Это обстоятельство даст основания для оценки отказа вернуться в больницу как уголовного деяния, за которое может грозить до трех лет тюрьмы.

26 февраля заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Пак Мин Су рекомендовал врачам-интернам вернуться к работе и сказал, что с 1 марта "неизбежно начнутся юридические шаги", том числе отзыв лицензии и расследования в отношении бастующих. Южнокорейские СМИ интерпретировали эти слова как готовность властей закрыть глаза на участие в протесте до 1 марта.

О протесте

По последним данным, 9 909 врачей-интернов и ординаторов (80,6% от общего числа) подали заявления об уходе в знак недовольства. Из них порядка 8,9 тыс. человек (72,7%) отсутствуют на работе. Всего в стране около 13 тыс. медиков этого уровня. Протестующие настаивают, что власти с ними не советовались и что увеличение квот подорвет качество образования и услуг. По их словам, этот шаг не решит проблему диспропорций в регионах и специальностях. Они указывают на тяжелые и непривлекательные условия труда интернов в ряде специальностей.

Относительное число врачей в Республике Корея одно из самых низких среди развитых стран. Этот показатель составляет 2,6 на 1 000 человек, а в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 3,7. Ожидается, что к 2035 году стране на фоне старения населения не будет хватать 15 тыс. медиков с высшим образованием. В то же время зарплаты врачей Южной Кореи одни из самых высоких среди государств - членов организации.

Согласно опросам общественного мнения, большинство рядовых граждан поддерживают правительство. Ряд специалистов отмечает, что активную позицию интерны и ординаторы занимают потому, что планы властей в первую очередь затронут их, к тому же на старте карьеры. Некоторые эксперты предполагают, что увеличение квот в будущем приведет к росту конкуренции и уменьшению уровня доходов врачей.