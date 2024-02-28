Президент Египта допустил прекращение огня в Газе в ближайшие дни

Абдель Фаттах ас-Сиси добавил, что Каир "продолжит оказывать палестинцам поддержку до тех пор, пока не будет создано Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме"

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Соглашение о введении режима прекращения огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие несколько дней. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы достигнем соглашения о прекращении огня в секторе Газа и сможем оказать его жителям помощь в различных областях", - приводит его слова новостной портал As-Shorouk. Египетский лидер добавил, что его страна "продолжит оказывать палестинцам поддержку до тех пор, пока не будет создано Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", и подчеркнул, что "Египет никогда не закрывал КПП "Рафах" на границе с палестинским анклавом" и всегда был готов поставлять помощь народу сектора Газа, даже в условиях вооруженного конфликта.

Днем ранее телеканал Al Hadath проинформировал, что представители Катара, выступающего одним из посредников в диалоге между сторонами конфликта в секторе Газа, провели переговоры с делегацией Израиля в Дохе. До встречи с израильской стороной катарские посредники встречались с членами руководства палестинского движения ХАМАС. Несмотря на сохранение серьезных разногласий между ХАМАС и израильской стороной по ряду пунктов, участники консультаций в Дохе высказывались по вопросу о продвижении к перемирию в анклаве с осторожным оптимизмом.

25 февраля телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил о возобновлении переговоров между делегациями Египта, Израиля, Катара и США в Дохе. По его данным, представители ХАМАС также могут принять участие в консультациях, которые, как предполагается, продолжатся в Каире.

23 и 24 февраля в Париже состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным портала Axios, в ходе него власти США, Египта и Катара представили израильской стороне новый, более подробный проект соглашения по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников: согласно предложенному плану, радикалы должны будут освободить около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле. Источники портала добавили, что посредники пытаются достичь договоренностей до наступления священного для мусульман месяца Рамадан, который в 2024 году начинается 11 марта.