СМИ: суд отменил оправдательный приговор экс-премьеру Малайзии Яссину

По данным газеты The Star, коллегия решила, что Высокий суд Куала-Лумпура совершил юридическую ошибку, признав обвинения несостоятельными

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Малайзии отменил оправдательный приговор по делу бывшего премьер-министра страны Мухиддина Яссина, обвиняемого в злоупотреблении властью и служебным положением. Об этом сообщила газета The Star.

По ее информации, коллегия, состоящая из трех членов суда, единогласно решила, что Высокий суд Куала-Лумпура совершил юридическую ошибку, признав обвинения несостоятельными и оправдав политика в 2023 году.

В августе 2023 года Высокий суд Куала-Лумпура оправдал Яссина по четырем пунктам обвинения в злоупотреблении властью в отношении проектов, финансирование которых было выделено в рамках программы стимулирования его правительства. В то же время политик обвиняется по трем пунктам в отмывании денег.

Яссин является председателем Объединенной партии сынов земли Малайзии ("Берсату"). Он занимал пост премьер-министра страны в 2020-2021 годах.