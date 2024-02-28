В Чаде возникли перебои в работе интернета после нападения на офис разведки

Правительство заявило, что ситуация после инцидента находится под контролем властей

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Перебои в работе интернета возникли в Чаде спустя несколько часов после нападения на офис Агентства национальной безопасности (АНБ, разведка) в Нджамене. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks, занимающаяся мониторингом блокировок в интернете.

По ее оценке, сбои в подключении к интернету в Чаде возникли "после инцидента с нападением на штаб-квартиру разведки".

С сообщением о нападении на офис АНБ выступило правительство Чада. Оно заявило, что ситуация находится под полным контролем властей. Число жертв атаки не раскрывается. Agence France-Presse передает, что в Нджамене все дороги, ведущие к зданию АНБ, перекрыты.

Власти обвинили в произошедшем оппозиционную "Социалистическую партию без границ" (СПГ). Часть нападавших задержана, ведется поиск остальных. Правительство сообщило, что атака была совершена после ареста активиста СПГ, который обвиняется в покушении на убийство председателя Верховного суда. В свою очередь лидер СПГ Яя Дилло назвал нападение на председателя суда "инсценировкой".

Инцидент произошел на следующий день после объявления о проведении в Чаде президентских выборов 6 мая. Яя Дилло уже объявил, что будет в них участвовать.

СПГ была создана в 2015 году. Она добивается децентрализации государственного управления Чада.