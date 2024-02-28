В Австрии заявили, что власти забывают о нейтралитете страны из-за Украины

Представитель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы Сюзанне Фюрст отметил, что "правительство должно выступать за дипломатию и диалог, чтобы сделать все возможное для предотвращения гибели бесчисленного количества молодых украинцев и россиян"

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Руководство Австрии забывает о политической составляющей нейтрального статуса страны из-за поддержки Киева в украинском конфликте, Вена должна содействовать мирному урегулированию. Такое мнение выразила представитель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Сюзанне Фюрст.

"Особенно перед лицом войны вечный нейтралитет Австрии не должен сводиться только к военной составляющей, особенно ценен его политический компонент, который Австрия обязалась соблюдать в 1955 году и о котором правительство не хочет и слышать. И этот политический компонент означает, что правительство должно выступать за дипломатию, за диалог, чтобы сделать все возможное для предотвращения гибели бесчисленного количества молодых украинцев и россиян", - приводит текст заявления политика пресс-служба АПС.

Фюрст подчеркнула, что как нейтральное государство, Австрия "должна и могла бы играть конструктивную роль" в мирных инициативах по урегулированию украинского конфликта, в частности, на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года или же на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, от федерального канцлера республики Карла Нехаммера "ничего в этом направлении не слышно".

"Только на этой неделе он был на специальном саммите в Париже. <...> Канцлер на полном серьезе заявил, что представляет точку зрения нейтрального государства, но в то же время заявил о своей полной солидарности с Украиной и выступил за переговоры, при этом на одном дыхании заявив, что Россия должна проиграть войну. Это не логично и не является конструктивной сдержанностью, которая необходима для мира", - отметила представитель АПС.

На сегодняшний день внеблоковый статус Австрии прописан в отдельном конституционном законе. Он был принят австрийским парламентом в 1955 году с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны. Австрийские власти не осуществляют поставок вооружений Украине из-за нейтралитета. Вместе с тем представители руководства республики неоднократно говорили о том, что "политически Вена не может быть нейтральной" в украинском конфликте и занимает сторону Киева.

Согласно данным социологического опроса от 21 февраля, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой, за которую готовы отдать свои голоса 27,2% граждан республики. Правящие Австрийская народная партия (21,1%) и "Зеленые" (8,7%) суммарно пользуются поддержкой 29,8% избирателей.