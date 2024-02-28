В Южной Корее завели дело за поставки в Россию станков двойного назначения

Фигурантов дела не задержали

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская таможня подозревает двух бизнесменов в нарушающих санкции поставках в Россию оборудования для точного машиностроения, которое можно использовать при производстве оружия массового поражения. Об этом сообщил офис таможенной службы в Пусане.

Таможенники передали в прокуратуру дело в отношении двух мужчин. Их подозревают в нарушении законов в сфере таможенного регулирования и международной торговли. Фигурантов не задержали. Бизнесмены, по версии таможни, поставляли в Россию стратегические товары, для экспорта которых нужно разрешение министра торговли, промышленности и энергетики. Торговля этими товарами двойного назначения регулируется Вассенаарскими соглашениями и нормами Группы ядерных поставщиков.

Согласно результатам расследования, предприниматели в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года незаконно поставили в Россию 98 станков на сумму 15,5 млрд вон ($11,5 млн). По информации пусанских таможенников, после начала специальной военной операции бизнесмены не могли поставлять эту продукцию и стали декларировать ее как станки с низкими техническими характеристиками, для экспорта которых не нужно разрешение. По утверждению ведомства, они также поставляли оборудование через Китай или Казахстан, меняя пункт назначения в ходе транспортировки.

"После вступления в силу расширенного списка стратегических товаров, подпадающих под экспортный контроль в отношении поставок в Россию, 24 февраля растет необходимость в борьбе с незаконным экспортом в Россию", - заявили в пусанском офисе таможенной службы. В ведомстве добавили, что за информирование властей о нарушении санкций может быть выдана награда.

В конце января таможенная служба передала в прокуратуру дело против россиянина и его южнокорейского коллеги за нарушение санкций при экспорте автомобилей и гидроциклов из Южной Кореи.