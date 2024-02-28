Forbes: ВСУ скоро исчерпают свои запасы дальнобойных ракет Patriot и NASAMS

По данным журнала, ВСУ в попытках удержаться от усиливающихся бомбардировок со стороны российских ВВС используют "последние запасы" ракет западного образца

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро исчерпают запасы дорогостоящих ракет западного производства, использующихся в зенитных ракетных комплексах Patriot и NASAMS. Об этом сообщил журнал Forbes.

По его информации, ВСУ в попытках удержаться от усиливающихся бомбардировок со стороны российских ВВС используют "последние запасы" ракет западного образца, и "в конце концов - возможно, очень скоро - у Украины закончатся лучшие ракеты ПВО" из-за отсутствия новых поставок со стороны США, которые "не отправляют боеприпасы Украине с конца декабря" 2023 года. Стремясь защититься от российской авиации, украинцы перемещают ЗРК Patriot и NASAMS ближе к линии боевого соприкосновения, в результате чего образцы западного вооружения "становятся жертвой российских ударов". Журнал отмечает, что российские войска уже поразили пусковую установку комплекса NASAMS, о чем также сообщило Минобороны РФ.

NASAMS - ЗРК малого и среднего радиуса действия норвежско-американского производства. В NASAMS используется управляемая авиационная ракета класса "воздух - воздух" AMRAAM AIM-120. При запуске с наземной пусковой установки она может уничтожить цель на расстоянии в 120 км, а при пуске с земли - на дальности около 30 км и на высоте 15 км.

MIM-104 Patriot - американский наземный мобильный зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности. Дальность поражения баллистических целей составляет 15-22 км, максимальная высота поражения цели - 20 км.