Лукашенко заявил об интересе Минска в развитии конструктивного диалога с Будапештом

Президент Белоруссии надеется, что при поддержке президента Венгрии Тамаша Шуйока двухстороннее сотрудничество продолжит укрепляться и расширяться

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии, отметив заинтересованность в развитии конструктивного диалога с Будапештом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Минск заинтересован в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Будапештом на основе равноправия и взаимного уважения, содержательных двусторонних отношений в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, спортивной, культурной и других сферах", - говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил надежду, что при поддержке Шуйока белорусско-венгерское сотрудничество продолжит укрепляться и расширяться. Глава республики пожелал ему успехов, а народу Венгрии - процветания и благополучия.

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в ходе переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто в феврале 2023 году заявлял, что сотрудничество Минска и Будапешта развивается, несмотря на сложную ситуацию в мире. Он отмечал, что при развитии торговых отношений стран приходится считаться с действующими в отношении Белоруссии санкциями ЕС и США, которые абсолютно не поддерживаются ни бизнесом, ни людьми.