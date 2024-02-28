МУС обязал бывшего лидера угандийских повстанцев выплатить €52 млн жертвам насилия

При этом судьи констатировали, что Доминик Онгвен не обладает необходимыми ресурсами

ГААГА, 28 февраля. /ТАСС/. Один из бывших лидеров угандийских повстанцев из группировки "Господня армия сопротивления" (ГАС) Доминик Онгвен должен выплатить €52 млн в качестве компенсации десяткам тысяч жертв за нанесенный ущерб. Соответствующее постановление вынес Международный уголовный суд (МУС).

При этом судьи констатировали, что сам Онгвен, отбывающий наказание в одной из норвежских тюрем, не обладает необходимыми ресурсами. Вопрос передан на рассмотрение в специальный фонд при МУС, созданный для покрытия расходов на компенсацию ущерба жертвам преступлений.

"Господня армия сопротивления" начала боевые действия в Уганде в 1987 году, сражаясь против правительства президента Йовери Мусевени за установление в стране теократического режима, основанного на библейских заповедях. На протяжении многих лет группировка наводила страх на всю Северную Уганду, совершая нападения на различные населенные пункты, убивая мирных жителей и уводя в плен детей. По данным ООН, ее жертвами стали как минимум 100 тыс. человек, еще около миллиона лишились крова.

Ордер на арест Онгвена был выдан 8 июля 2005 года. Он добровольно сдался МУС 16 января 2015 года. В 2021 году судебная палата МУС признала его виновным по 60 пунктам в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в убийствах, изнасилованиях, нападениях на мирных жителей, пытках, похищениях детей и привлечении их к боевым действиям. Онгвен был приговорен к тюремному заключению сроком на 25 лет. В 2022 году апелляционная палата подтвердила этот приговор.

Онгвен был похищен ГАС на севере Уганды в возрасте 10 лет. Он достаточно быстро завоевал авторитет и стал командующим одной из четырех бригад. Один из аргументов защиты заключался в том, что обвиняемый страдает посттравматическим стрессовым расстройством и сам является жертвой действий группировки, однако судьи не сочли это основанием для оправдания лидера повстанцев.