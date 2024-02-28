Сын Байдена заявил, что президент США не принимал участия в его бизнесе

Хантер Байден подверг критике республиканцев за то, что они "охотились за ним, преследуя его отца по предвзятым политическим мотивам"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден заявил, что его отец не принимал участия в его бизнесе. Такое утверждение содержится в опубликованном письменном заявлении Хантера Байдена, который выступает на закрытых совместных слушаниях комитета по надзору и подотчетности и юридического комитета Палаты представителей Конгресса, посвященных делу об импичменте главы государства.

"Сегодня я здесь, чтобы предоставить комитетам единственный неоспоримый факт, который должен положить конец лживым измышлениям этого расследования: я не вовлекал своего отца в свой бизнес, - отметил сын главы государства. - Ни в то время, когда я был практикующим юристом, ни когда я занимался инвестициями, сделками внутри страны или за рубежом, ни когда входил в совет директоров [украинской энергетической компании Burisma], ни когда я был художником. Никогда".

Хантер Байден подверг критике республиканцев за то, что они "охотились [за ним], преследуя [его] отца по предвзятым политическим мотивам". "Вы оперируете инсинуациями, ложными сведениями и сенсациями и при этом игнорируете ясные и убедительные доказательства, которые бросаются вам в глаза", - подчеркнул он, добавив, что у республиканцев "нет доказательств, подтверждающих беспочвенные" обвинения в адрес президента США. По словам Хантера Байдена, его выступление на слушаниях "должно положить конец этому беспочвенному и разрушительному политическому фарсу". Как ожидается, в слушаниях примет участие рекордное число республиканцев для такого рода совместных заседаний двух комитетов, отмечает телекомпания CNN.

Перспективы расследования

В свою очередь в среду председатель комитета по надзору и подотчетности Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) заявил, что готов приступить к завершению расследования, но не уточнил, когда именно это произойдет. "Пока мы получаем новую информацию, мы будем продолжать расследование. Я готов попытаться начать завершать это расследование", - сказал Комер. Он рассказал, что планирует опубликовать по итогам разбирательства доклад и провести открытые слушания.

По словам Комера в ходе расследования деятельности семьи главы государства было установлено, что родственники Байдена, их деловые партнеры и "связанные с ними компании" получали "значительные платежи от частных лиц и компаний в России, Китае, Казахстане, Румынии, на Украине". Как подчеркнул ранее Комер, в ходе расследования комитет выяснил, что члены семьи Байдена и их деловые партнеры получили более $24 млн в период с 2014 по 2019 годы, "продавая Джо Байдена как бренд по всему миру". Республиканцы также сосредоточили свое внимание на "прямом платеже в размере $200 тыс." в виде "личного чека" от брата президента Джеймса Байдена. Этот чек был обозначен как "погашение займа".

Дело об импичменте

В декабре 2023 года Хантер Байден отказался явиться на слушания в Конгресс, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Сын американского лидера настаивал на даче показаний на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как от него потребовали. Невыполнение предписаний законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может повлечь за собой судебное преследование. Джеймс Байден выступал на закрытых слушаниях двух комитетов 21 февраля.

Контролирующие в настоящее время Палату представителей республиканцы проводят в отношении демократа Байдена расследование об импичменте. В этом контексте они изучают среди прочего финансовые дела брата и сына президента. 13 декабря 2023 года Палата представителей одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте главы государства. 2 декабря спикер нижней палаты американского законодательного органа Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает республиканцам расследовать преступления, в совершении которых они подозревают главу государства и членов его семьи.

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом. Белый дом в свою очередь критикует республиканцев и их расследование.