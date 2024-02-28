В Бундестаге назвали решение Приднестровья об обращении к РФ подготовленным маневром

По мнению председателя комитета по внешней политике парламента Михаэля Рота, цель России заключается в том, чтобы "помешать Молдавии еще больше сблизиться с ЕС"

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета по внешней политике Бундестага (парламента ФРГ) Михаэль Рот считает, что решение властей непризнанного Приднестровья об обращении за помощью к России является "заранее подготовленным маневром".

"Призыв пророссийских сепаратистов в Приднестровье к Москве о помощи - это заранее подготовленный маневр и напоминает о событиях на востоке Украины незадолго до вторжения России", - заявил Рот газете Rheinische Post. Цель России, по его мнению, заключается в том, чтобы "помешать Молдавии еще больше сблизиться с ЕС". РФ, по словам политика, "создала замороженные конфликты везде у себя по соседству, которые теперь могут быть разморожены по ее усмотрению, чтобы способствовать дестабилизации Восточной Европы".

Решение властей непризнанного Приднестровья об обращении за помощью к России было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского. В документе также содержится обращение к международному сообществу с просьбой не допустить обострения в отношениях между двумя берегами Днестра и содействовать возобновлению полноценного диалога.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того, как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.