Митч Макконнелл объявил об уходе с поста лидера республиканцев в Сенате США

По словам сенатора, фракция республиканцев намерена избрать своего нового лидера в ноябре

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Митч Макконнелл объявил, что покинет пост лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США.

"Сегодня я стою перед вами <...>, чтобы сказать, что это будет мой последний срок пребывания на посту лидера республиканцев", - сказал 82-летний законодатель, выступая на заседании верхней палаты Конгресса. "Я никуда не ухожу ни в какое ближайшее время", - отметил при этом Макконнелл. По его словам, фракция республиканцев в Сенате намерена избрать своего нового лидера в ноябре. К работе сменщик приступит "в следующем январе", пояснил Макконнелл.

5 ноября в США пройдут всеобщие выборы. По их итогам в январе приступит к работе не только следующий президент США, но и Конгресс нового созыва.

