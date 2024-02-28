Politico: в Европе 32 медиакомпании предъявили Google иск на €2,1 млрд

По данным газеты, иск касается политики компании в области цифровой рекламы

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Более 30 медийных организаций Европы предъявили американской корпорации Google иск, потребовав от нее возмещения ущерба на сумму около €2,1 млрд. Об этом сообщила газета Politico.

По данным газеты, иск касается политики Google в области цифровой рекламы. "Если бы Google не злоупотребляла своим доминирующим положением, медиакомпании могли бы получать значительно больше доходов от рекламы и меньше платить за оказание рекламных услуг", - приводит издание выдержку из заявления истцов.

Axel Springer, Schibsted, DPG Media и другие медиакомпании из 17 стран Европы подали иск в суд Нидерландов.

В июне 2023 года Еврокомиссия обвинила Google в несоблюдении антимонопольного законодательства в области рекламного бизнеса. ЕК за последние годы санкционировала многомиллиардные штрафы ведущим американским цифровым корпорациям, включая Microsoft, Google и Amazon, за нарушение правил ЕС в сфере конкуренции на цифровом рынке.