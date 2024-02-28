СМИ: лидер оппозиции Чада возможно убит при ударе военных по штаб-квартире его партии

По данным портала TchadOne, среди спецназовцев "циркулируют списки бывших министров и высокопоставленных чиновников, которые должны быть арестованы живыми или мертвым"

НАЙРОБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер чадской оппозиционной "Социалистической партии без границ" (СПГ), члены которой обвиняются в нападении на Агентство национальной безопасности (АНБ), Яя Дилло мог погибнуть при ударе силовиков по ее штаб-квартире. Об этом сообщает портал TchadOne.

По его данным, во второй половине дня военные обстреляли штаб-квартиру партии из тяжелого вооружения, в результате чего погибли и получили ранения около десяти ее активистов. Однако точной информации о том, что политик входит в число убитых, нет. Издание отмечает, что среди спецназовцев "циркулируют списки бывших министров и высокопоставленных чиновников, которые должны быть арестованы живыми или мертвым". При этом, по данным портала, "внутри высшего армейского командования уже возникли разногласия между людьми, лояльными лидеру страны, и генералами, шокированными жестокостью методов, используемых для подавления мирных политических активистов", поэтому в случае, "если смерть лидера будет официально подтверждена, это может иметь серьезные последствия".

Минувшей ночью офис АНД в Нджамене подвергся нападению. После этого в городе наблюдались перебои в работе интернета. Власти заявили, что обстановка в столице находится под их контролем. Все подъезды к зданию АНБ были перекрыты.

Власти обвинили в произошедшем СПГ, штаб-квартира которой была взята штурмом. Часть нападавших на АНБ задержана, ведется поиск остальных. Правительство сообщило, что атака была совершена после ареста активиста СПГ, который обвиняется в покушении на убийство председателя Верховного суда. В свою очередь Дилло, который является племянником президента, назвал нападение на председателя суда "инсценировкой".

Инцидент произошел на следующий день после объявления о проведении в Чаде президентских выборов 6 мая. Дилло уже объявил, что будет в них участвовать.

СПГ была создана в 2015 году. Она добивается децентрализации государственного управления Чада.