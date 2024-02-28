Президент Грузии заявила, что не планирует возглавлять оппозицию на выборах в парламент

Саломе Зурабишвили отметила, что подавляющее большинство электората в республике больше не поддерживает правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"

ТБИЛИСИ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается возглавлять оппозицию на предстоящих осенью парламентских выборах.

"Я не собираюсь становиться лидером оппозиции, вы именно об этом спрашиваете", - сказала Зурабишвили на мероприятии в Лондоне, организованном британским аналитическим центром Chatham House, отвечая на вопрос модератора о том, какова будет ее роль в том, чтобы помочь оппозиции на выборах. "Я не думаю, что это было бы резонным решением", - добавила Зурабишвили, отметив, что многие в Грузии хотели бы того, чтобы она возглавила оппозицию.

По словам Зурабишвили, подавляющее большинство электората в стране больше не поддерживает правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", что является нормальным демократическим процессом после нахождения одной политической силы во власти в течение 12 лет. В то же время президент отмечает, что население не желает возвращения к власти партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", что на руку правящей партии. По мнению Зурабишвили, около 50% электората не поддерживают ни одну из двух этих партий и ожидают единства от остальных оппозиционных сил.

Лидеры правящей партии Грузии неоднократно обвиняли Зурабишвили в том, что она, по сути, стала частью оппозиции. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе также утверждает, что имеются сведения о том, что президент планирует уйти в отставку незадолго до выборов в октябре, чтобы заявить об участии в парламентских выборах. По его словам, на это указывает и то, что Зурабишвили создала недавно "Платформу единства для Европы" и проводит встречи с лидерами оппозиции.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Также осенью истекает президентский срок Зурабишвили, которая в последние пару лет выступает с все большей критикой в адрес правящей партии.